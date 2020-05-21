Малиновский может получить в партнеры Бога – агент таланта Серии А раскрыл трансферные тайны

Агент форварда Сассуоло Жереми Бога поделился будущими планами своего клиента.

"На данный момент относительно выкупа Челси я не могу ничего сказать.

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У меня были переговоры с Наполи, Аталантой и другими европейскими клубами. Я еще не связывался с Миланом, поэтому не знаю, насколько точны сообщения об их интерес к Жереми.

Мы всегда должны смотреть на спортивную составляющую, но Милан – это великий клуб, и такой вариант всегда может быть интересным", – рассказал агент для Football-italia.

В нынешнем сезоне Серии А Бога провел 24 матча, в которых отметился 8-ю голами и 4-мя ассистами.

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