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Рома может подписать Бога – гранд АПЛ имеет возможность сорвать трансфер

20:24 65 Читати українською
Рома может подписать Бога – гранд АПЛ имеет возможность сорвать трансфер
Жереми Бога / LaPresse

Вингер итальянского Сассуоло Жереми Бога продолжает привлекать большие клубы. Теперь на него претендует и Рома.

"Волки" всерьез нацелились на 23-летнего француза, сообщает Goal.

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Римляне присоединились к другим солидным претендентам на Бога. Интерес к вингеру Сассуоло уже проявляли Барселона, Наполи и Челси. Лондонцы имеют опцию выкупа лидера "нероверди", поскольку воспитали Бога. Если Фрэнк Лэмпард решит вернуть форварда на Стэмфорд Бридж, то его переходо обойдется всего в 15 млн евро.

В нынешнем сезоне Жереми Бога провел 24 матча в Серии А, в которых забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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Жереми Бога Жереми Бога Рома Рома Сассуоло Сассуоло Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии
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