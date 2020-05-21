Маліновський може отримати в партнери Бога – агент таланта Серії А розкрив трансферні таємниці

Агент форварда Сассуоло Жеремі Бога поділився майбутніми планами свого клієнта.

"На даний момент щодо викупу Челсі я не можу нічого сказати.

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У мене були переговори з Наполі, Аталантою і іншими європейськими клубами. Я ще не зв'язувався з Міланом, тому не знаю, наскільки точні повідомлення про їхній інтерес до Жеремі.

Ми завжди повинні дивитися на спортивну складову, але Мілан – це великий клуб, і такий варіант завжди може бути цікавим", – розповів агент для Football-italia.

У нинішньому сезоні Серії А Бога провів 24 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та 4-ма асистами.

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