Главный тренер Брюгге Филипп Клеман не прочь видеть в своей команде хавбека Аталанты Руслана Малиновского, сообщает Voetbal 24.

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Бельгийский специалист и украинский полузащитник знакомы по сотрудничеству в Генке. Клеман не настаивает на подписании Руслана, ведь понимает финансовые возможности клуба, которые могут не совпадать с пожеланиями украинца после его убедительных выступлений в Серии А. В нынешнем розыгрыше итальянского первенства Малиновский провел 13 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

Напомним, за Брюгге также выступает защитник сборной Украины Эдуард Соболь.

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