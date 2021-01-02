Роксана Малиновская, жена хавбека Аталанты Руслана Малиновского, ответила на информацию о возможном переходе своего мужа.

"Успокойтесь, ребята, это неправда", – написала Роксана в своем Instagram на фоне новости о возможном возвращении Малиновского в бельгийское первенство.

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Ранее бельгийские СМИ распространили информацию, что местные гранды – Брюгге, Генк и Антверпен – всерьез размышляют о трансфере украинца.

Заметим, Малиновский присоединился к Аталанте из Генка летом 2019-го за 13 млн евро, подписав контракт на 5 лет. В текущем сезоне украинский хавбек забил 1 гол и отдал 2 ассиста, а Transfermarkt оценивает его в 21 млн евро.

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