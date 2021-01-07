Головний тренер Брюгге Філіпп Клеман не проти бачити у своїй команді хавбека Аталанти Руслана Маліновського, повідомляє Voetbal 24.

Дружина Маліновського спростувала чутки про повернення лідера збірної України в Бельгію

Бельгійський фахівець та український півзахисник знайомі за співпрацею у Генку. Клеман не наполягає на підписанні Руслана, адже розуміє фінансові можливості клубу, які можуть не співпадати з побажаннями українця після його переконливих виступів у Серії А. У нинішньому розіграші італійської першості Маліновський провів 13 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

Нагадаємо, за Брюгге також виступає захисник збірної України Едуард Соболь.

Аталанта – Парма: Маліновський заряджає на розгром – гольова атака, супермомент, або Хто найкращий у топ-5 лігах