Малиновский: Моя зарплата 1 миллион евро? Не знаю, из-за налогов нужно отнимать 70%

Хавбек Генка Руслан Малиновский рассказал о зарплате в бельгийском клубе.

"Это не правда, что среди игроков чемпионата Бельгии я зарабатываю больше всех. О всех футболистах сказать не могу, но точно знаю, что есть те, которые получают больше.

Моя зарпала 1 миллионов евро? Не знаю. Вы учитывайте бельгийские налоги – 55 процентов. Плюс определенная сумма идет в пенсионный фонд. В результате от общей суммы нужно отнимать процентов 66-70.

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Конечно, не бедствуем. Всего хватает. Все платят день в день. Не стоит забывать о бонусах – если ты ни одной игры не выиграл, конечная сумма будет еще меньше.

Почему бельгийская пресса назвала меня самым высокооплачиваемым игроком? Не знаю. Наверное, они думают, что знают больше. Не могу понять, откуда у них может быть такая информация – все это конфиденциально.

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Какая средняя зарплата в бельгийском чемпионате? Трудно сказать. Сами зарплаты невелики. Однако если ты выиграешь игры, может получиться неплохая сумма. Все зависит от игр. Бывает, если выходишь в составе, то получаешь одну сумму. Если выиграешь – другую сумму. Если не играешь – только зарплату получаешь. Это не тот контракт, в котором на бумаге расписаны все 12 месяцев плюс бонус за игру. Там целый список", – цитирует Малиновского сайт телеканалов "Футбол 1/2".