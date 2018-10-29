Малиновский рассказал, почему летом не перешел в другой клуб

Хавбек Генка Руслан Малиновский считает, что клуб летом не отпустил бы его в другую команду.

"Главная цель чемпионата Бельгии – продавать футболистов. Примеры НДиди и Байли это доказывают. Люди пошли в топ-чемпионаты и сразу там заиграли. В этом сезоне клуб, можно сказать, переступил через себя и сохранил команду. Потому что в этом сезоне клуб рассчитывает на чемпионство, кубок и как можно дальше пройти в Лиге Европы.

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Летом у меня были предложения, клуб не захотел меня отпускать, они рассчитывают на меня. Не думаю, что они бы отпустили меня, если бы я сказал, что хочу уйти.

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Предложения были от Сельты и еще пару клубов. Они сделали предложения, но больше не делали", – цитирует Руслана Малиновского сайт телеканалов "Футбол 1/2".