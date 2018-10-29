Тренер Генка Клеман рассказал о трудностях Малиновского в Бельгии и перспективах украинца в топ-клубе

Главный тренер Генка Филлип Клеман признался, что для него не станет неожиданностью переход украинца Руслана Малиновского в один из европейских суперклубов.

"Малиновский хороший парень и отличный футболист. Бывают моменты, когда его просто нужно притормозить из-за того, что он иногда слишком высоко поднимает для себя планку. Он слишком требовательно относится к себе, близко к сердцу принимает любые, даже самые мелкие свои неудачи .

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В своих первых матчах за Генк он, бывало, так расстраивался из-за обычнjuj промахf при пробитии штрафного, что затем в течение нескольких минут просто не мог найти себе места на поле, и это создавало нам большие проблемы.

Кроме того, он сначала часто поддавался на провокации соперника, был слишком эмоциональным. Мы с ним потом много говорили, просматривали видео, и теперь вы сами видите результат.

Сегодня Руслан не только максимально адаптировался в коллективе, но и стал одним из его лидеров. Он наконец чувствует себя в своей тарелке и поэтому играет свободно, грамотно, раскованно, позволяя максимально раскрыться всем своим способностям.

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Если в следующем сезоне кто-то из моего лучшего трио, Малиновский, Берге или Посуэло, вдруг окажутся в одном из европейских суперклубов, что вполне логично и реально, то в этом частично будет и моя заслуга.

Рано или поздно, но это произойдет, таковы уж законы футбольной жизни. И хотя мне грустно будет расставаться с этими ребятами, я уже сегодня потихоньку готовлю им замену", – сказал Клеман в интервью Sport Magazine.