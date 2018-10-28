Маліновський: Моя зарплата 1 мільйон євро? Не знаю, через податки потрібно віднімати 70%

Хавбек Генка Руслан Маліновський розповів про зарплату у бельгійському клубі.

"Це не правда, що серед гравців чемпіонату Бельгії я заробляю найбільше. Про всіх футболістів сказати не можу, але точно знаю, що є ті, які отримують більше.

Моя зарпала 1 мільйон євро? Не знаю. Ви враховуйте бельгійські податки – 55 відсотків. Плюс певна сума йде на пенсійний фонд. В результаті від загальної суми потрібно віднімати відсотків 66-70.

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Звичайно, не бідуємо. Всього вистачає. Все платять день у день. Не варто забувати про бонуси – якщо ти жодної гри не виграв, кінцева сума буде ще меншою.

Чому бельгійська преса назвала мене найбільш високооплачуваним гравцем? Не знаю. Напевно, вони думають, що знають більше. Не можу зрозуміти, звідки у них може бути така інформація – все це конфіденційно.

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Яка середня зарплата в бельгійському чемпіонаті? Важко сказати. Самі зарплати невеликі. Однак якщо ти виграєш ігри, може вийти непогана сума. Все залежить від ігор. Буває, якщо виходиш в складі, то отримуєш одну суму. Якщо виграєш – іншу суму. Якщо не граєш – тільки зарплату отримуєш. Це не той контракт, в якому на папері розписані всі 12 місяців плюс бонус за гру. Там цілий список", – цитує Маліновського сайт телеканалів "Футбол 1/2".