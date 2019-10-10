Малиновский: Менталитет сборной Украины – побеждать в каждом матче

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от предстоящих матчей отбора к Евро-2020 против сборных Литвы и Португалии.

"Всегда приятно, когда команда держится на победной волне, не проигрывает и показывает отличный футбол. Это легче в психологическом плане для команды в целом, так что постараемся удержать эту планку и победить в следующем матче.

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Удобно ли готовиться к матчам в Харькове? Именно поэтому мы уже не первый раз сюда приезжаем, ведь здесь очень удобно. Поле очень близко, газон высокого качества. Кроме того, есть места, где можно прогуляться и собраться с партнерами по команде. Здесь идеальные условия для восстановления после игр.

Сейчас менталитет такой у сборной – не смотрим на соперника, а выходим на поле и стараемся выполнить то, что запланировали. На каждую игру выходим побеждать", – поделился Малиновский на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, 11 октября в Харькове национальная команда будет принимать сборную Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Уже через три дня, 14 октября, в Киеве, подопечные Андрея Шевченко встретятся с португальцами.

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