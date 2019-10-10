Маліновський: Менталітет збірної України – перемагати в кожному матчі

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський поділився очікуваннями від майбутніх матчів відбору до Євро-2020 проти збірних Литви та Португалії.

"Завжди приємно, коли команда тримається переможної хвилі, не програє та демонструє чудовий футбол. Це легше у психологічному плані для команди в цілому, тому намагатимемось втримати цю планку і перемогти у наступному матчі.

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Чи зручно готуватися до матчів у Харкові? Саме тому ми вже не вперше сюди приїжджаємо, адже тут дуже зручно. Поле дуже близько, газон високої якості. Окрім того, є місця, де можна прогулятись та зібратись із партнерами по команді. Тут ідеальні умови для відновлення після ігор.

Зараз менталітет такий у збірній – не дивимось на суперника, а виходимо на поле і намагаємось виконати те, що запланували. На кожну гру виходимо перемагати", – поділився Маліновський на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові національна команда прийматиме збірну Литви в рамках відбору на Євро-2020. Стартовий свисток пролунає о 21:45. Вже за три дні, 14 жовтня, у Києві, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з португальцями.

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