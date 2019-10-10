Украина – Литва: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями накануне матча отбора на Евро-2020 против Литвы.

"Могу сказать однозначно, со всем уважением к Литве, но мы играем дома и будем играть исключительно на победу. Игроки настраиваются на то, чтобы показать хороший футбол и добиться хорошего результата.

Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат

Не согласен, что вероятный выигрыш практически гарантирует путевку на Евро-2020. Сборная должна провести все матчи на определенном уровне. Для нас победа над Литвой не означает решения судьбы путевки. У игроков есть ответственность перед болельщиками. И в турнирной таблице есть разные варианты, поэтому нужно это все учитывать.

Прежде всего, мы должны сыграть с Литвой. Для нас очень важна победа. Уже после этого поединка будем оценивать ситуацию и готовиться к встрече с Португалией. После сегодняшней тренировки у меня будет бессонная ночь. Все игроки нападения находятся в хорошей форме. Для меня плюс – выбирать среди такого количества исполнителей, лидеров. С составом определимся уже завтра.

20 лет назад Шевченко забил легендарный гол в ворота России – ретро дня

Памятный матч против сборной России? Был важный матч для нас. Мы достигли необходимого результата, заняли второе место и прошли дальше. Это вообще принципиальное противостояние для Украины. Мой гол? Если не бить по воротам в таких ситуациях, то и не заставишь вратаря ошибаться", – сказал Шевченко.

Напомним, матч Украина – Литва начнется 11 октября на ОСК Металлист в 21:45. После 5-ти сыгранных матчей Украина уверенно лидирует в группе B. Команда Андрея Шевченко набрала 13 очков, опережая Португалию, которая сыграла на игру меньше, на 5 пунктов.

"Вечеряв з Ульє, але перехід у Ліверпуль зірвався": Олександр Головко – про Динамо, Зінченка і тренерську кар'єру