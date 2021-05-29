Малиновский: Как можна играть весь сезон, а потом растерять форму?
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал начало сбора со сборной Украины.
"Эти дни чуть тяжелые были, потому что много перелетов. Теперь два дня адаптации. Думаю, должны сделать хорошую работу, чтобы хорошо подготовиться к этим матчам. Всегда приятно приезжать в сборную. С хорошим настроением приехали все ребята, очень мотивированы.
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Часто слышу вопрос о том, удастся ли мне сохранить свою форму. Мне кажется, он чуть неправильный. Как можно играть весь сезон, а потом растерять форму? Главное – хорошо подготовиться. Если все будут в хороших физических кондициях, будет и хорошая игра. От этого все зависит.
Конечно, все немного подустали после длинного сезона, но у нас остался последний отрезок, который нужно провести очень хорошо. Начиная с товарищеских матчей, которые очень важны для нас. Если с хорошими результатами подойдем к Евро, это всегда приятно. Это эмоциональный фон для сборной, для болельщиков надежда. Готовимся к первому матчу, а там будет видно.
Времени еще много. Эти два матча как элемент подготовки – очень важные для нас. Думаю, эти две недели мы должны провести сосредоточенно, относиться очень серьезно к тренировкам. Перенести то, чем будем заниматься, на матчи", – сказал Малиновский в комментарии YouTube-каналу УАФ.
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