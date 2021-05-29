"Эти дни чуть тяжелые были, потому что много перелетов. Теперь два дня адаптации. Думаю, должны сделать хорошую работу, чтобы хорошо подготовиться к этим матчам. Всегда приятно приезжать в сборную. С хорошим настроением приехали все ребята, очень мотивированы.

Безус: Приезд в сборную Украины – всегда честь

Часто слышу вопрос о том, удастся ли мне сохранить свою форму. Мне кажется, он чуть неправильный. Как можно играть весь сезон, а потом растерять форму? Главное – хорошо подготовиться. Если все будут в хороших физических кондициях, будет и хорошая игра. От этого все зависит.

Конечно, все немного подустали после длинного сезона, но у нас остался последний отрезок, который нужно провести очень хорошо. Начиная с товарищеских матчей, которые очень важны для нас. Если с хорошими результатами подойдем к Евро, это всегда приятно. Это эмоциональный фон для сборной, для болельщиков надежда. Готовимся к первому матчу, а там будет видно.

Времени еще много. Эти два матча как элемент подготовки – очень важные для нас. Думаю, эти две недели мы должны провести сосредоточенно, относиться очень серьезно к тренировкам. Перенести то, чем будем заниматься, на матчи", – сказал Малиновский в комментарии YouTube-каналу УАФ.

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