"Приезд в сборную – всегда честь, поэтому с радостью приехал. У меня были успешные матчи в конце сезона, хотя важнее, что они были успешными для клуба.

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Чувствую себя хорошо как физически, так и морально, психологически. Готов. Есть мотивация побороться за место в заявке на Евро, ведь я никогда не играл на чемпионате Европы.

Первая тренировка на сборе? Тактическая работа с первого дня началась. Затем немного поиграли в футбол, размялись. Хорошая тренировка. Отдых не был очень длинным. Три-четыре дня нормально отдохнул с семьей. Сейчас полон сил. Конечно, первые дни после перелетов тяжеловаты. Но, думаю, будем готовы на 100%", – сказал Безус в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, Андрей Шевченко довызвал Романа на заключительный сбор "сине-желтых" перед стартом Евро-2020.

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