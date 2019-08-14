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Малиновский из-за травмы не смог доиграть товариськийматч, в котором Аталанта уничтожила соперника, забив 11 голов

22:03 71 Читати українською
Малиновский из-за травмы не смог доиграть товариськийматч, в котором Аталанта уничтожила соперника, забив 11 голов
Руслан Малиновский / фото из соцсетей

Аталанта продолжает готовиться к старту нового сезона.

Сегодня, 14 августа, подопечные Джан Пьеро Гасперини провели товарищеский поединок против команды Серии С Джеана Эрминио. Бергамаски нанесли своему сопернику сокрушительное поражение со счетом 11:1. Покер в свой актив записал Иличич, Муриель оформил хет-трик, а Сапата – дубль.

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Руслан Малиновский начал матч в стартовом составе и успешно действовал на позиции плеймейкера, регулярно создавая остроту и помогая партнерам в обороне. К сожалению, для украинца игра завершилась досрочно.

На 30-й минуте матча Руслан почувствовал дискомфорт в правом бедре и уступил место на поле Алехандро Гомесу. На первый взгляд повреждение не выглядит серьезным, но его тяжесть еще предстоит установить во время обследовании, сообщает calciomercato.com.

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Теги
Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия Товарищеские матчи Украинцы за рубежом
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