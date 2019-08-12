Экс-тренер Генка Клеман: Через несколько лет Малиновский будет играть в гранде

Наставник Брюгге, который в прошлом сезоне тренировал Генк, поделился мнением о переходе Руслана Малиновского в Аталанту.

"Руслан очень хороший игрок. Я его большой фанат и передаю ему привет. Желаю удачи в Италии. Через 1 или 2 года он пойдет еще выше и будет играть в гранде. Это очень хороший трансфер для Аталанты.

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В Генке сначала я его использовал на позиции девятки, а затем он играл десятку. Я был очень счастлив, что мог использовать его на разных позициях. Он очень помог нам в прошлом сезоне в борьбе за чемпионство", – цитирует Клемана Tribuna.com.

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Напомним, Малиновский играл под руководством Клемана в Генке. После прошлого сезона украинец перешел в Аталанту, а Клеман стал тренером Брюгге.