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Экс-тренер Генка Клеман: Через несколько лет Малиновский будет играть в гранде

12 августа 23:19 59 Читати українською
Экс-тренер Генка Клеман: Через несколько лет Малиновский будет играть в гранде
Руслан Малиновский / Генк

Наставник Брюгге, который в прошлом сезоне тренировал Генк, поделился мнением о переходе Руслана Малиновского в Аталанту.

"Руслан очень хороший игрок. Я его большой фанат и передаю ему привет. Желаю удачи в Италии. Через 1 или 2 года он пойдет еще выше и будет играть в гранде. Это очень хороший трансфер для Аталанты.

Клеман: В первом тайме с Динамо Брюгге был топ-командой, во втором – середнячком

В Генке сначала я его использовал на позиции девятки, а затем он играл десятку. Я был очень счастлив, что мог использовать его на разных позициях. Он очень помог нам в прошлом сезоне в борьбе за чемпионство", – цитирует Клемана Tribuna.com.

Наставник Аталанты рассказал о роли Малиновского в команде

Напомним, Малиновский играл под руководством Клемана в Генке. После прошлого сезона украинец перешел в Аталанту, а Клеман стал тренером Брюгге.

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Генк Генк Бельгия Филипп Клкман Филипп Клкман Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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