Маліновський через травму не зміг дограти товариський матч, в якому Аталанта знищила суперника, забивши 11 голів

Аталанта продовжує готуватися до старту нового сезону.

Сьогодні, 14 серпня, підопічні Джан П'єро Гасперіні провели товариський поєдинок проти команди Серії С Джеана Ермініо. Бергамаски завдали своєму супернику нищівної поразки з рахунком 11:1. Покер у свій актив записав Ілічіч, Мурієль оформив хет-трик, а Сапата – дубль.

Екс-тренер Генка Клеман: Через кілька років Маліновський буде грати в гранді

Руслан Маліновський розпочав матч у стартовому складі і успішно діяв на позиції плеймейкера, регулярно створюючи гостроту і допомагаючи партнерам в обороні. На жаль, для українця гра завершилася достроково.

На 30-й хвилині матчу Руслан відчув дискомфорт у правому стегні і поступився на місцем на полі Алехандро Гомесу. На перший погляд ушкодження не виглядає серйозним, але його важкість іще належить встановити під час обстеження, повідомляє calciomercato.com.

Маліновський в Аталанті: проти бажання Гасперіні, який не дасть місця в основі, уявна конкуренція з зіркою Серії А