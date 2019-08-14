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Маліновський через травму не зміг дограти товариський матч, в якому Аталанта знищила суперника, забивши 11 голів

22:03 204 Читать на русском
Маліновський через травму не зміг дограти товариський матч, в якому Аталанта знищила суперника, забивши 11 голів
Руслан Маліновський / фото із соцмереж

Аталанта продовжує готуватися до старту нового сезону.

Сьогодні, 14 серпня, підопічні Джан П'єро Гасперіні провели товариський поєдинок проти команди Серії С Джеана Ермініо. Бергамаски завдали своєму супернику нищівної поразки з рахунком 11:1. Покер у свій актив записав Ілічіч, Мурієль оформив хет-трик, а Сапата – дубль.

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Руслан Маліновський розпочав матч у стартовому складі і успішно діяв на позиції плеймейкера, регулярно створюючи гостроту і допомагаючи партнерам в обороні. На жаль, для українця гра завершилася достроково.

На 30-й хвилині матчу Руслан відчув дискомфорт у правому стегні і поступився на місцем на полі Алехандро Гомесу. На перший погляд ушкодження не виглядає серйозним, але його важкість іще належить встановити під час обстеження, повідомляє calciomercato.com.

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Теги
Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Італія Товариські матчі Українці за кордоном
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