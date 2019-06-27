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Малиновский интересует Спартак – генеральный директор российского клуба подтвердил информацию

19:20 69 Читати українською
Малиновский интересует Спартак – генеральный директор российского клуба подтвердил информацию
Руслан Малиновский / Генк

Полузащитник Генка Руслан Малиновский находится в расширенном трансферном списке московского Спартака.

"Малиновский в расширенном списке присутствует. Но конкретных движений по нему никогда не делали", – сказал генеральный директор Спартака Томас Цорн изданию Спорт Экспресс.

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Сейчас в СМИ активно сообщают об интересе со стороны Аталанты, Сампдории и Валенсии, а сам украинец согласился перейти в генуэзский клуб.

Малиновский выступает в Генке с 2015 года и в сезоне 2018/19 стал чемпионом Бельгии.

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