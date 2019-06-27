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Маліновський цікавить Спартак – генеральний директор російського клубу підтвердив інформацію

19:20 772 Читать на русском
Маліновський цікавить Спартак – генеральний директор російського клубу підтвердив інформацію
Руслан Маліновський / Генк

Півзахисник Генка Руслан Маліновський перебуває у розширеному трансферному списку московського Спартака.

"Маліновський в розширеному списку присутній. Але конкретних рухів щодо нього ніколи не робили", – сказав генеральний директор Спартака Томас Цорн виданню Спорт Экспресс.

Маліновський погодився перейти в Сампдорію – Валенсія увімкнулась у боротьбу за українця

Наразі в ЗМІ активно повідомляють про інтерес з боку Аталанти, Сампдорії та Валенсії, а сам українець погодився перейти у генуезький клуб.

Маліновський виступає в Генку з 2015 року і у сезоні 2018/19 став чемпіоном Бельгії.

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