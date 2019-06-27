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Малиновский согласился перейти в Сампдорию – Валенсия включилась в борьбу за украинца

16:58 257 Читати українською
Малиновский согласился перейти в Сампдорию – Валенсия включилась в борьбу за украинца
Руслан Малиновский / Генк

Полузащитник Генка Руслан Малиновский согласился на переход в генуэзскую Сампдорию. Также к нему проявляет интерес Валенсия.

Один из лидеров атак сборной Украины Руслан Малиновский и его агент Сергей Серебренников дали согласие на переход в Сампдорию, сообщает Gazzetta Sampdoriana.

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Генуэзцы хотят арендовать украинца на год с правом обязательного выкупа, но Генк настаивает на полноценном трансфере.

Сначала бельгийцы обсудят переход с Аталантой, а уже потом – с Сампдорией. Их называют главными претендентами, тогда как интерес к хавбеку сборной Украины также проявляет Валенсия.

В сезоне 2018/19 Малиновский сыграл за Генк 51 матч во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

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