Маліновський: Хочу грати в Англії, не загубився б у команді середнього рівня

Хавбек Генка Руслан Маліновський розповів, чи не шкодує, що не перейшов взимку в інший клуб.

"Чи шкодую, що я не пішов з Генка під час зимового трансферного вікна? Тоді не було особливо багато пропозицій. І у Генка була задача потрапити в Лігу чемпіонів, виграти чемпіонат. Я порадився з дружиною, з керівництвом клубу, і вирішив залишитися.

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Чув про інтерес Роми. Але зі мною ніхто не контактував. Були розмови, більше в пресі. Але конкретного – нічого. Я думаю, що якщо буде якийсь варіант, то можу порадитися і з Андрієм Миколайовичем Шевченко. Він може дати чудову пораду, адже грав у великих клубах на високому рівні.

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Я завжди говорив, що хочу грати в Англії. Вважаю, що я б не загубився в команді середнього рівня", – передає слова Маліновського FootballHub.