Генк – Андерлехт – 3:0 – видео голов и обзор матча

Генк с Малиновским разбил Андерлехт в первом туре второй части чемпионата Бельгии (3:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпионат Бельгии. Первая шесткерка, 1 тур

Генк – Андерлехт – 3:0

Голы: Мале, 32, Ито, 55, Пейнтсил, 79

Генк с Малиновским дома разгромил Андерлехт

Генк в 1 туре верхней шестерки дома принимал Андерлехт. Руслан Малиновский сыграл полный матч и имел 3 неплохие возможности для того, чтобы забить, тогда как Евгений Макаренко не попал в заявку команды после восстановления от травмы.

Хозяева вышли впереред еще в первом тайме, а во второй половине встречи забили еще 2 гола. Как итог – победа команды Малиновского со счетом 3:0.

После этой победы Генк набрал 35 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. У Андерлехта 4 ступень и 26 очков.