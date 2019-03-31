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Генк – Андерлехт – 3:0 – видео голов и обзор матча

08:25 53 Читати українською
Генк – Андерлехт – 3:0 – видео голов и обзор матча
Генк – Андерлехт – 3:0 – видео голов и обзор матча

Генк с Малиновским разбил Андерлехт в первом туре второй части чемпионата Бельгии (3:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпионат Бельгии. Первая шесткерка, 1 тур

Генк – Андерлехт – 3:0

Голы: Мале, 32, Ито, 55, Пейнтсил, 79

Генк с Малиновским дома разгромил Андерлехт

Генк в 1 туре верхней шестерки дома принимал Андерлехт. Руслан Малиновский сыграл полный матч и имел 3 неплохие возможности для того, чтобы забить, тогда как Евгений Макаренко не попал в заявку команды после восстановления от травмы.

Хозяева вышли впереред еще в первом тайме, а во второй половине встречи забили еще 2 гола. Как итог – победа команды Малиновского со счетом 3:0.

После этой победы Генк набрал 35 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. У Андерлехта 4 ступень и 26 очков.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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