Малиновский: Главное – не останавливаться и прогрессировать

Полузащитник Генка и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о мотивации после решения турнирного задания.

"Конечно, голы за сборную добавляют уверенности. Я давно хотел забить за сборную. И как первый, так и второй гол были очень приятными. Главное – не останавливаться и прогрессировать. И демонстрировать максимально качественный футбол за сборную.

Шевченко: В сборную Украины должен приезжать человек с мотивацией, а не чтобы получить место в составе

Мотивация? Это будет классный матч против хорошего соперника. Мне кажется, что даже в чемпионате не всегда такие матчи. Постоянно хочется играть матчи такого высокого уровня.

Будет интересно себя проверить, когда мы уже решили задачу. Отношение к этим матчам покажет многое в ментальном плане. Нужно выходить и быть голодными к победам, стремиться победить. Потому что в сборной должен быть менталитет победителей, несмотря на то, товарищеский матч или официальный.

Статус одного из лидеров сборной? Я уверен в своих силах, получаю кредит доверия от тренерского штаба, стараюсь максимально выкладываться на поле, выполнять установку, играть для команды и для своей страны.

Лунин: Поверьте, я работаю, чтобы исправить ситуацию

У нас уже была небольшая теория, Андрей Николаевич показал некоторые новые моменты. Думаю, что в ближайших матчах вы увидите что-то интересное. Нам нужно сейчас адаптироваться, внимательно, как губка, впитывать информацию. Потому что информации, думаю, будет достаточно, прежде всего тактические моменты. Мы в максимально сжатые сроки должны это все понять и перенести с теории на практику", – сказал он во время общения с журналистами перед тренировкой сборной.