Маліновський: Головне – не зупинятися та прогресувати

Півзахисник Генка та збірної України Руслан Маліновський розповів про мотивацію після вирішення турнірного завдання.

"Звичайно, голи за збірну додають впевненості. Я давно хотів забити за збірну. І як перший, так і другий гол були дуже приємними. Головне – не зупинятися та прогресувати. І демонструвати максимально якісний футбол за збірну.

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Мотивація? Це буде класний матч проти хорошого суперника. Мені здається, що навіть в чемпіонаті не завжди є такі матчі. Постійно хочеться грати матчі такого високого рівня.

Буде цікаво себе перевірити, коли ми вже вирішили завдання. Ставлення до цих матчів покаже багато чого в ментальному плані. Потрібно виходити та бути голодними до перемог, прагнути перемогти. Тому що у збірної має бути менталітет переможців, незважаючи на те, товариський матч чи офіційний.

Статус одного з лідерів збірної? Я впевнений у своїх силах, отримую кредит довіри від тренерського штабу, намагаюся максимально викладатися на полі, виконувати установку, грати для команди та для своєї країни.

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У нас вже була невелика теорія, Андрій Миколайович показав деякі нові моменти. Думаю, що в найближчих матчах ви побачите щось цікаве. Нам потрібно зараз адаптуватися, уважно, як губка, вбирати інформацію. Тому що інформації, думаю, буде достатньо, насамперед тактичні моменти. Ми в максимально стислі терміни маємо це все зрозуміти та перенести з теорії на практику", – сказав він під час спілкування з журналістами перед тренуванням збірної.