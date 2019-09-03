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Малиновский объяснил, что может стать для сборной Украины залогом успеха в матче с Литвой

15:55 7 Читати українською
Малиновский объяснил, что может стать для сборной Украины залогом успеха в матче с Литвой
Руслан Малиновский / фото УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча квалификации к Евро-2020 против Литвы.

 

"В последнее время все сборные научились играть в футбол контролировать мяч, играть комбинационно. Будет тяжелый матч с Литвой. Если немного снизим темп, если не будет темпа, как в прошлых матчах, если будет не подходить – возникнут проблемы.

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Если будем готовиться к Литве, как на матчи против Сербии или Португалии – можем рассчитывать на положительный результат. Если же будем готовиться, как на матч, который ничего не значит – возникнут проблемы", – поделился Малиновский в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, сборная Украины проведет матч отбора к Евро-2020 против Литвы 7 сентября, а 10-го встретится с Нигерией.

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Украина Украина Литва - Украина Евро-2020 Руслан Малиновский Руслан Малиновский Португалия Португалия Сербия Сербия Литва Литва
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