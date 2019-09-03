Маліновський пояснив, що може стати для збірної України запорукою успіху в матчі з Литвою

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський поділився очікуваннями від матчу кваліфікації до Євро-2020 проти Литви.

"Останнім часом всі збірні навчилися грати в футбол, контролювати м'яч, грати комбінаційно. Буде важкий матч з Литвою. Якщо трохи знизимо темп, якщо не буде темпу, як в минулих матчах, якщо будемо не добігати – виникнуть проблеми.

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Якщо будемо готуватися до Литви, як на матчі проти Сербії або Португалії – можемо розраховувати на позитивний результат. Якщо ж будемо готуватися, як на матч, який нічого не значить – виникнуть проблеми", – поділився Маліновський у коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, збірна України проведе матч відбору до Євро-2020 проти Литви 7-го вересня, а 10-го зустрінеться з Нігерією.

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