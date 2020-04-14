Малиновский: Был бы Пятов помоложе, его бы Гвардиола купил

Легионер сборной Украины Руслан Малиновский поделился мыслями относительно игры голкипера донецкого Шахтера Андрея Пятова.

"Пятов играет, как последний защитник. У него передача лучше, чем у некоторых полевых игроков. Был бы он помоложе... Было бы Пятову сейчас 25-26 лет, его бы Гвардиола уже бы себе купил под свой стиль игры. Вместо Эдерсона.

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А если серьезно, то, когда соперники прессингуют нас – его первая передача очень важна для сборной", – сказал Малиновский в программе Цыганик Live.

Напомним, Пятов является воспитанником кировоградского футбола, а его первым профессиональным клубом стала Ворскла. В 2007 году Пятов присоединился к Шахтеру, в котором стал настоящей легендой и дослужился до звания капитана сборной Украины.

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