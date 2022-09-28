"Огорчены невыходом в дивизион А, но команда показала зрелый футбол. Мы выиграли много борьбы и доминировали. Но чтобы выигрывать, нужно забивать голы. Мы создали больше моментов, чем соперник. Была очень хорошая игра, мы заслуживали победы. Но это футбол. Надо готовиться к квалификации Евро-2024.

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Шотландцы были очень рады ничьей, праздновали. Не всегда побеждает та команда, которая лучше играет. Было ощущение, что забьем во втором тайме, но соперник закрылся и стал играть низко. Они неплохо сыграли в обороне, но создали меньше моментов. Мы показали хорошую реакцию после матча в Глазго. Если бы забили первыми, то неизвестно, как пошла бы игра. У нас победа, ничья и поражение с Шотландией. Двигаемся дальше.

Было трудновато, но мне очень понравилась игра. Все отработали на 100%. Да, это Лига наций, но отбор на Евро более важен. Могли быть во второй корзине, а теперь у нас будут более сильные соперники. Надо готовиться.

Мы вышли на поле заряженными, потому что на стадион пришло много наших болельщиков. Слышали, как кричали "ВСУ". Думаю, это слышат и военные, им приятно. Возможно, это моральная поддержка для них. Сейчас в Украине более важные вещи, давайте будем болеть за другую сборную – за наших защитников. А потом уже будем думать о нас", – цитирует Малиновского Tribuna.

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