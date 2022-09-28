"Засмучені невиходом в дивізіон А, але команда показала зрілий футбол. Ми виграли багато боротьби та домінували. Але щоб вигравати, потрібно забивати голи. Ми створили більше моментів, ніж суперник. Була дуже хороша гра, ми заслуговували на перемогу. Але це футбол. Потрібно готуватися до кваліфікації Євро-2024.

Україна не змогла піднятись у еліту Ліги націй, розписавши нічию з Шотландією у вирішальному матчі

Шотландці були дуже радії нічиїй, святкували. Не завжди перемагає та команда, яка краще грає. Було відчуття, що заб’ємо у другому таймі, але суперник закрився та став грати низько. Вони непогано зіграли в обороні, але створили менше моментів. Ми показали хорошу реакцію після матчу в Глазго. Якби забили першими, то хтозна, як пішла б гра. У нас перемога, нічия та поразка з Шотландією. Рухаємося далі.

Було важкувато, але мені дуже сподобалася гра. Всі відпрацювали на 100%. Так, це Ліга націй, але відбір на Євро більш важливий. Могли бути у другому кошику, а тепер у нас будуть сильніші суперники. Потрібно готуватися.

Ми вийшли на поле зарядженими, бо на стадіон прийшло багато наших вболівальників. Чули, як кричали "ЗСУ". Думаю, це чують і військові, їм приємно. Можливо, це моральна підтримка для них. Зараз в Україні є більш важливі речі, давайте будемо вболівати за іншу збірну – за наших захисників. А потім вже будемо думати про нас", – цитує Маліновського Tribuna.

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