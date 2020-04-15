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Мальдини диктует Милану свои условия – клуб должен уступить, если хочет сохранить легенду

21:04 77 Читати українською
Мальдини диктует Милану свои условия – клуб должен уступить, если хочет сохранить легенду
Паоло Мальдини / Фото Indosport

Технический директор Милана Паоло Мальдини хочет больше полномочий.

Паоло Мальдини останется на своем посту в Милане, если клуб пойдет ему навстречу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Легенда "россонери" хочет принимать непосредственное участие в выборе главного тренера и влиять на трансферную политику клуба.

Напомним, у Мальдини есть конфликт с руководством Милана, а недавно из-за подобной причины из структуры клуба уволили его товарища – Звонимира Бобана.

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Италия Паоло Мальдини Милан Милан
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