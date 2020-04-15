Мальдини диктует Милану свои условия – клуб должен уступить, если хочет сохранить легенду

Технический директор Милана Паоло Мальдини хочет больше полномочий.

Паоло Мальдини останется на своем посту в Милане, если клуб пойдет ему навстречу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Мальдини вслед за сыном вылечился от коронавируса

Легенда "россонери" хочет принимать непосредственное участие в выборе главного тренера и влиять на трансферную политику клуба.

Напомним, у Мальдини есть конфликт с руководством Милана, а недавно из-за подобной причины из структуры клуба уволили его товарища – Звонимира Бобана.

Тренер збірної України як автор грандіозного скандалу на ЧС – кривава драма з безпрецедентним рішенням ФІФА