Малдера сделал себе татуировку с гербом и флагом Украины

Помощник Андрея Шеченка Андреа Малдера отметил работу в сборной Украины новой татуировкой.

Итальянский аналитик поделился фотографией новой татуировки на своей странице в Instagram. На татуировке изображены сине-желтый флаг Украины и трезубец.

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Вероятно, тату сделано на память о выходе сборной Украины в финальный раунд Евро-2020. Об этом свидетельствуют соответствующие хэштеги.

Напомним, Андреа Мальдера работает с Андреем Шевченко в сборной Украины с 2016 года. Итальянец в тренерском штабе "сине-желтых" отвечает за видеоанализ.

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