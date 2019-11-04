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Малдера сделал себе татуировку с гербом и флагом Украины

12:14 41 Читати українською
Малдера сделал себе татуировку с гербом и флагом Украины
Андреа Малдера (посередине) / фото с открытых источников

Помощник Андрея Шеченка Андреа Малдера отметил работу в сборной Украины новой татуировкой.

Итальянский аналитик поделился фотографией новой татуировки на своей странице в Instagram. На татуировке изображены сине-желтый флаг Украины и трезубец.

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Вероятно, тату сделано на память о выходе сборной Украины в финальный раунд Евро-2020. Об этом свидетельствуют соответствующие хэштеги.

Напомним, Андреа Мальдера работает с Андреем Шевченко в сборной Украины с 2016 года. Итальянец в тренерском штабе "сине-желтых" отвечает за видеоанализ.

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My New tattoo ...️️ @ffukraine @euro2020

Допис, поширений Andrea Maldera (@malderaandrea)

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Андреа Малдера Андреа Малдера Украина Украина Сборная Украины
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