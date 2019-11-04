toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЛЬВІВ БАВАРІЯ

Малдера зробив собі татуювання з гербом та прапором України

12:14 2784 Читать на русском
Малдера зробив собі татуювання з гербом та прапором України
Андреа Малдера (посередині) / фото із відкритих джерел

Помічник Андрія Шевченка Андреа Малдера відзначив роботу у збірній України новим татуюванням.

Італійський аналітик поділився світлиною нового татуювання на своїй сторінці в Instagram. На татуюванні зображені синьо-жовтий прапор України і тризуб.

Збірна України піднялася на три позиції в оновленому рейтингу ФІФА

Ймовірно, тату зроблене на пам'ять про вихід збірної України до фінального раунду Євро-2020. Про це свідчать відповідні хештеги у дописі.

Нагадаємо, Андреа Малдера працює з Андрієм Шевченком у збірній України з 2016 року. Італієць у тренерському штабі "синьо-жовтих" відповідає за відеоаналіз.

Євро-2020: де відбудуться матчі, як і коли придбати квитки на поєдинки збірної України та скільки вони коштують

My New tattoo ...️️ @ffukraine @euro2020

Допис, поширений Andrea Maldera (@malderaandrea)

blog_ava
Ребров – про ймовірне повернення в Динамо: Ви хочете, щоб у команді було так само, як зараз в Реалі?
09:12
5487
Теги
Андреа Малдера Андреа Малдера Україна Україна Збірна України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
44
хв
СПАЛ
21:45
Сампдорія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук