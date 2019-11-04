Малдера зробив собі татуювання з гербом та прапором України

Помічник Андрія Шевченка Андреа Малдера відзначив роботу у збірній України новим татуюванням.

Італійський аналітик поділився світлиною нового татуювання на своїй сторінці в Instagram. На татуюванні зображені синьо-жовтий прапор України і тризуб.

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Ймовірно, тату зроблене на пам'ять про вихід збірної України до фінального раунду Євро-2020. Про це свідчать відповідні хештеги у дописі.

Нагадаємо, Андреа Малдера працює з Андрієм Шевченком у збірній України з 2016 року. Італієць у тренерському штабі "синьо-жовтих" відповідає за відеоаналіз.

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