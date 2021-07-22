"Мы целый год играли для того, чтобы получить право выйти в этот евротурнир. И вот, наконец, начало! Мы проделали огромную работу на сборах, ребята уже горят желанием выйти на поле и проверить себя на фоне команд хорошего европейского уровня.

КуПС – Ворскла: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Задачи, что у нас, что у команды КуПС, пожалуй, одинаковые – все хотят пройти в следующий раунд. Сначала нужно будет привыкнуть к игре на искусственном газоне, а потом все по плану. Мы видели обе игры финнов против армянского Ноа. Все тщательно проанализировали. У них есть свои сильные стороны, но мы знаем, что с этим делать", – цитирует Максимова официальный сайт Ворсклы.

Напомним, первая встречи между украинской и финской командами состоится уже сегодня, 22 июля, в 19:00.

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