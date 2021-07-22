Ворскла у поточному сезоні є українським першопрохідцем. Полтавці першими з вітчизняних клубів починають офіційні виступи і першими стартують у новоствореній Лізі конференцій (Колос приєднається до турніру пізніше). Для проходу в груповий етап "зелено-білим" доведеться попотіти – команді необхідно пройти три раунди кваліфікації, кожен з яких складається з двох поєдинків. Підопічні Юрія Максимова дебютуватимуть на виїзді, в матчі проти фінського КуПСа.

Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛК 2021/22: Ворскла і Колос проти старих знайомих – не найгірші варіанти

Навряд чи даний набір букв про щось говорить українським фанатам. Лишень досвідчені вболівальники Динамо можуть згадати цей клуб – кияни зустрічалися з ним в 1/16 фіналу Кубка Кубків 1990/91, розписавши нічию на виїзді (2:2) й оформивши домашній розгром (4:0). Більше КуПС з нашими командами не перетинався, що й не дивно – "канарки" 15 разів виходили в єврокубки, але 10 разів вилітали вже після першого раунду відбору. У новітню епоху рекордним просуванням "жовто-чорних" став вихід у плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2020/21, коли вдалося пройти братиславський Слован (по пенальті) й Судуву. Фінів зупинив Клуж.

Набагато сильніше КуПС виступає у рідному чемпіонаті. За останні 4 сезони цей колектив ніколи не випадав за межі топ-3 елітного дивізіону, ставши чемпіоном у 2019 році й вигравши Кубок у січні 2021-го. У поточному сезоні команда під керівництвом 48-річного Сімо Валакарі йде другою в таблиці, відставши від ГІКа на 6 очок (попереду ще 15 турів). Статистично "канарки" теж перебувають в топі – у Вейккауслізі вони лідирують за кількістю ударів, а за володінням "жовто-чорні" поступаються лишень ГІКу. Підопічні Валакарі стараються вести гру й дуже активно користуються подачами при завершенні атак – КуПС найчастіше у Фінляндії виконує навіси й найчастіше замикає їх головою.

Втім, статистика не повинна лякати Ворсклу, адже варто розуміти низький рівень фінської першості та невисокий клас суперника полтавців. Склад КуПСа втричі дешевший за склад "зелено-білих", а найкращим бомбардиром "канарок" є центрбек Діогу Томас (4 голи, всі з гри).

Очевидно, що ставити фіни сьогодні будуть не на якість, а на порядок – вони грають у схемі 3-4-2-1 з високими позиціями латералів та непоганими відкриваннями центральних хавбеків. Дуже варіативно "жовто-чорні" виглядають при стандартах, а в обороні вони використовують зонний принцип.

Ще однією проблемою для Ворскли стане штучний газон стадіону в Куопіо. Вірменський Ноа у попередньому раунді кваліфікації, наприклад, згорів на ньому КуПСу з рахунком 5:0. Особливо небезпечною ця перевага фінів виглядає у поєднанні з кращим ігровим тонусом – місцевий чемпіонат досягнув екватору, в той час як полтавці проводять перший офіційний матч у сезоні.

Головним мінусом у грі КуПСа є пресинг та робота в обороні. "Канарки" навіть у чемпіонаті Фінляндії мають посередній показник інтенсивності пресингу, а під ним підопічні Сімо Валакарі починають допускати грубі помилки тактичного й індивідуального характеру. Крім того, команду частенько ловлять на контратаках, запускаючи м'яч за спину латералям – "жовто-чорним" конкретно не вистачає швидкості, а клас захисників залишає бажати кращого. Так, у Вірменії в попередньому раунді кваліфікації оборонці забили самі собі після звичайного кросу з флангу, а вдома голкіперу фінів довелося зробити 5 сейвів.

Словом, КуПС нічого страшного із себе не представляє. Це – типовий організований колектив із карликової ліги, межею мрій якого є плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Якщо Ворскла не зможе перемогти фінів, то робити в єврокубках нічого в принципі. Українська команда сильніша за замовчуванням.

Важко сказати, наскільки сильно змінилася Полтава за літо. Головною втратою, звісно ж, є Кулач, який проходить збори з Динамо – Владислав теоретично ще може і назад приїхати, але з КуПСом він точно не допоможе. Замість нього з оренди повернувся Пешіч, який при доволі непоганих атакувальних навичках (може якісно зіграти і в глибині, і на фланзі) ніяк не міг заграти у Ворсклі. Крім того, напад "зелено-білих" підсилили форвард Есеола та вінгер Вакула, які провалили останні півроку.

В інших лініях особливих проблем Ворскла не зазнала. В центрі вдалося зберегти тогорічний кістяк, а в обороні втрату Альюна компенсував прихід Бондаренка та Тамма. Обидва, схоже, будуть конкурувати за позицію у трійці захисників разом із Чеснаковим і Яворським – основною на зборах ворсклян була схема 3-4-2-1 (таку ж використовує КуПС). Альтернативною є 4-2-2-2.

Загалом, щось говорити про ігрову форму Ворскли прямо зараз важко. Юрій Максимов не любить перевантажувати футболістів контрольними матчами – їх за час зборів було всього чотири. "Зелено-білі" перемогли СК Дніпро-1 та Карпати, програли Ужгороду й розписали нічию з Минаєм. У минулому році такий підхід до підготовки дозволив полтавцям шикарно стартувати, тримаючись на другій позиції до середини осені й відбираючи очки у грандів.

Навряд чи Ворскла сильно зміниться в тактичному плані. В попередньому сезоні головна сила команди крилася у інтенсивному пресингу (в районі 8-10 PPDA) й високій інтенсивності єдиноборств – підопічні Юрія Максимова швидко повертали м'яч після втрат на чужій половині поля. В контексті сьогоднішнього матчу це дуже хороший факт.

Ворскла прекрасно контратакувала, але провисала в структурі позиційних атак – не вистачало ні темпу, ні ударів (не більше 9-ти за гру), ні точності передач. При цьому "зелено-білим" неймовірно щастило в обороні, адже колектив пропустив аж на 10 голів менше очікуваного.

В єврокубках такого везіння вже може й не бути, але Ворсклі так щастить вже два сезони поспіль. Юрій Максимов точно використовує магію поза межами Хогвартсу – хоча сьогодні цілком реально обійтися і без неї.

Орієнтовні склади на матч КуПС – Ворскла

КуПС: Крейдл – Тойвомякі, Хамаляйнен, Томас – Узочукву, Аджей-Боатенг, Поповіч, Карільйо – Хайнонен, Ніссіля – Удо

Ворскла: Різник – Чеснаков, Яворський, Бондаренко – Пердута, Скляр, Пуцлін, Якубу – Тілль, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Немає жодних сумнівів, що Ворскла сильніша на кілька порядків навіть без Кулача, однак прямо зараз команді Юрія Максимова буде дуже непросто. По-перше, за КуПС грає штучний газон, з яким мають великі проблеми навіть українські гранди – вильоти Динамо та Шахтаря від Янг Бойз сталися саме після матчів на такому покритті. По-друге, фіни перебувають на піку форми, а для полтавців сьогоднішній матч є першим у сезоні.

До цього слід додати фактор незіграної оборони й відсутності найкращого нападника Ворскли. Кулач у попередньому сезоні став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 15 голів і компенсувавши шалені структурні перекоси в позиційній атаці. Без нього "зелено-білі" не піднялися б вище десятого місця.

Багато сьогодні буде залежати і від тактики. Ворскла значно сильніша в пресингу та організації гри без м'яча, а от КуПС сильно провисає в цьому компоненті – і при цьому команда не дуже варіативна в позиційному наступі. Якщо полтавці перекриють звичні канали передач суперника, то фіни будуть топтатись на місці на власній половині (а під пресингом українців це може призвести до привозів). В грі на контратаках "зелено-білі" теж значно сильніші, причому оборона у господарів явно не витягає рівень єврокубків.

Набагато слабше Ворскла виглядатиме, якщо "канарки" віддадуть ініціативу й дозволять Ворсклі тримати м'яч. У попередньому сезоні підопічні Юрія Максимова допускали шалену кількість втрат (понад 100 за матч) при високому відсотку володіння, а точність прогресивних передач була однією з найгірших у чемпіонаті. Полтавцям потрібен простір, але КуПС любить оборонятися кількістю.

Втім, варто не забувати про серйозну різницю в класі, значно більший єврокубковий досвід Ворскли (Чеснаков, Пердута та Скляр грали в групі ЛЄ) та хорошу зіграність її складу. В матчах плей-офф ці фактори мають дуже велику вагу. Саме тому є сенс поставити на перемогу "зелено-білих".

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