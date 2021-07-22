"Ми цілий рік грали задля того, аби здобути право вийти до цього євротурніру. І ось, нарешті, початок! Ми проробили величезну роботу на зборах, хлопці вже горять бажанням вийти на поле і перевірити себе на тлі команд хорошого європейського рівня.

КуПС – Ворскла: стартові склади і онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Завдання, що у нас, що у команди КуПС, мабуть, однакові – усі хочуть пройти до наступного раунду. Спершу потрібно буде звикнути до гри на штучному газоні, а потім все за планом. Ми бачили обидві гри фінів проти вірменського Ноа. Все ретельно проаналізували. У них є свої сильні сторони, але ми знаємо, що з цим робити", – цитує Максимова офіційний сайт Ворскли.

Нагадаємо, перша зустрічі між українською та фінською командами відбудеться вже сьогодні, 22 липня, о 19:00.

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