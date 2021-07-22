Ворскла стартует во 2-м раунде квалификации ЛК 2021/22 поединком в Финляндии против местного КуПС. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция КуПС – Ворскла на "Футбол 24" стартует в 19:00 по Киеву. Также игру транслирует телеканал "Футбол 2". Это первый поединок для украинских команд в еврокубковом сезоне 2021/22. Ворскла начинает свой путь со второго раунда Лиги конференций, а КуПС уже прошел одного соперника. Финны одолели армянский Ноа – 0:1, 5:0.

КуПС – Ворскла: анонс матча Лиги конференций

Поединком против КуПС Ворскла первой из украинских клубов начнет сезон 2021/22. Уже 26 июля подопечные Юрия Максимова стартуют и в УПЛ матчем со СК Днепр-1. Что касается финской команды, то подопечные Симо Валакари после 12-ти туров чемпионата идут на втором месте турнирной таблицы.

Стартовые составы на матч КуПС – Ворскла

КуПС: Крейдль – Хямяляйнен, Томас, Тойвомяки, Карильо – Боатенг, Себбан – Узочукву, Попович, Ниссиля – Удо.

Запасные: Риссанен, Ниба, Рангел, Икауниекс, Юрю, Ярвинен, Пирттийоки, Хейнонен, Хаарала.

Ворскла: Ризнык – Чеснаков, Яворский, Бондаренко – Пердута, Скляр, Пуцлин, Тилль, Якубу – Кане – Степанюк.

Запасные: Ткаченко, Исенко, Луизао, Пешич, Кравчук, Челядин, Эсеола, Кушниренко, Коджови, Вакула.

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