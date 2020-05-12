toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ГЕРМАНИЯ

Максимов предложил доиграть матчи УПЛ в Полтаве

12 мая 23:19 13 Читати українською
Максимов предложил доиграть матчи УПЛ в Полтаве
Юрий Максимов / Фото Ворскла

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов любезно пригласил клубы чемпионата Украины в Полтаву.

"Три дня будем ждать результаты, а затем сможем приступить к групповым тренировкам. Правда, в упражнениях планируем соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Ворскла не урезала зарплату игрокам, нам ее просто не дают, – Кулач

Что касается варианта доиграть чемпионат во второй шестерке в одном городе, то мы примем решение Премьер-лиги. Со своей стороны можем пригласить все команды сыграть оставшиеся матчи в Полтаве. У нас есть для этого все условия", – цитирует Максимова Meta-raitings.

После 23-х туров УПЛ Ворскла расположилась на 10-й строчке турнирной таблицы.

"Михайличенка знаю як людину": Заховайло – про вади Динамо, інтерес до Циганкова і українців у Чехії

blog_ava
"Играл в сборной, в Шахтере – вдруг все резко оборвалось": Бутко рассказал о своих отношениях с Каштру
12 мая
442
Теги
коронавирус УПЛ Юрий Максимов Юрий Максимов Ворскла Ворскла
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
15
мин
Вильярреал
23:55
Реал Сосьедад
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук