Максимов предложил доиграть матчи УПЛ в Полтаве

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов любезно пригласил клубы чемпионата Украины в Полтаву.

"Три дня будем ждать результаты, а затем сможем приступить к групповым тренировкам. Правда, в упражнениях планируем соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

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Что касается варианта доиграть чемпионат во второй шестерке в одном городе, то мы примем решение Премьер-лиги. Со своей стороны можем пригласить все команды сыграть оставшиеся матчи в Полтаве. У нас есть для этого все условия", – цитирует Максимова Meta-raitings.

После 23-х туров УПЛ Ворскла расположилась на 10-й строчке турнирной таблицы.

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