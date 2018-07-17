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Максимов покинул Кешлу

10:06 50 Читати українською
Максимов покинул Кешлу

Украинский специалист Юрий Максимов прекратил исполнять обязанности главного тренера ФК Кешла.

Руководство Кешлы и наставник команды Юрий Максимов решили прекратить сотрудничество, сообщает официальный сайт азербайджанского клуба.

Квалификация Лиги Европы: Скрипник стартовал в Риге с поражения, Кешла Максимова подверглась разгрому

Напомним, что Максимов возглавил Кешлу в конце 2017 года и выполнил поставленную перед ним задачу – вывел команду в еврокубки, завоевав Кубок Азербайджана.

Стоит заметить, что Максимов недавно продлил контракт с Кешлой на один сезон.

Теги
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