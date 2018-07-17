Максимов покинул Кешлу

Украинский специалист Юрий Максимов прекратил исполнять обязанности главного тренера ФК Кешла.

Руководство Кешлы и наставник команды Юрий Максимов решили прекратить сотрудничество, сообщает официальный сайт азербайджанского клуба.

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Напомним, что Максимов возглавил Кешлу в конце 2017 года и выполнил поставленную перед ним задачу – вывел команду в еврокубки, завоевав Кубок Азербайджана.

Стоит заметить, что Максимов недавно продлил контракт с Кешлой на один сезон.