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Квалификация Лиги Европы: Скрыпник стартовал в Риге с поражения, Кешла Максимова подверглась разгрому

16:47 17 Читати українською
Квалификация Лиги Европы: Скрыпник стартовал в Риге с поражения, Кешла Максимова подверглась разгрому
Виктор Скрипник / Фото: ФК Рига

Квалификационный раунд лиги Европы начался для украинских тренеров Виктора Скрыпника и Юрия Максимова не лучшим образом.

Рига Виктора Скрипника на выезде минимально уступила софийскому ЦСКА.

Квалификация Лиги Европы, 1/8 финала, 1-й матч

ЦСКА – Рига – 1:0

Гол: Родригес, 49

Мальтийская команда Бальцан не оставила шансов Кешле Юрия Максимова.

Бальцан – Кешла – 4:1

Голы: Еффонг, 12 Леча, 21 Кальевич, 34, Каду, 55 – Месса, 29 (пенальти)

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Лига Европы1-й квалиф. раунд, первые матчи

ЦСКА София - Рига: Четверг 12 июля 2018

ЦСКА София
Матч окончен
1 : 0
Рига
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Теги
ЦСКА София - Рига Лига Европы Юрий Максимов Виктор Скрипник Виктор Скрипник Кешла Кешла Рига Рига Бальцан - Кешла
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