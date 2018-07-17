Максимов покинув Кешлу

Іспанія — 10:26 1356
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Лунін провів перше тренування в Реалі та привітав Бейла з Днем народження
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ЧС-2018: "Футбол 24" встановив рекорд відвідуваності сайтуЧС 2018 — 10:00 225
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ЧС-2018: Барселона та Монако – єдині клуби, гравці яких посіли всі призові місця МундіалюЧС 2018 — 16 лип 2094
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Роналду: Рішення перейти в Ювентус не було складним – гравці мого віку дограють в Китаї чи КатаріІталія — 16 лип 2302
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ЧС-2018: Мбаппе – найкращий гравець турніру за версією Sky SportsЧС 2018 — 16 лип 1360
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