Максимов покинув Кешлу

Український фахівець Юрій Максимов припинив виконувати головного тренера ФК Кешла.

Керівництво Кешли і наставник команди Юрій Максимов вирішили припинити співпрацю, повідомляє офіційний сайт азербайджанського клубу.

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Нагадаємо, що Максимов очолив Кешлу в кінці 2017 року і виконав поставлене перед ним завдання – вивів команду в єврокубки, завоювавши Кубок Азербайджану.

Варто зауважити, що Максимов нещодавно продовжив контракт з Кешлою на один сезон.