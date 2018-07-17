toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ФРАНЦІЯ - ХОРВАТІЯ Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Максимов покинув Кешлу

10:05 313 Читать на русском
Максимов покинув Кешлу
Юрій Максимов / фото з соцмереж

Український фахівець Юрій Максимов припинив виконувати головного тренера ФК Кешла.

Керівництво Кешли і наставник команди Юрій Максимов вирішили припинити співпрацю, повідомляє офіційний сайт азербайджанського клубу.

Кваліфікація Ліги Європи: Скрипник стартував у Ризі з поразки, Кешла Максимова зазнала розгрому

Нагадаємо, що Максимов очолив Кешлу в кінці 2017 року і виконав поставлене перед ним завдання – вивів команду в єврокубки, завоювавши Кубок Азербайджану.

Варто зауважити, що Максимов нещодавно продовжив контракт з Кешлою на один сезон.

Теги
Світ Азербайджан Юрій Максимов Кешла Кешла Головне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
6
хв
Скоп'є
18:55
Рейнджерс
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук