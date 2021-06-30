Политик поблагодарил 22-летнего игрока за то, что он сделал прививку от COVID-19, чем показал хороший пример молодежи. Об этом сообщает RMC Sport.

Франция – Швейцария: Мбаппе извинился за роковой пенальти, из-за которого французы вылетели с Евро-2020

А также выразил поддержку в связи с вылетом сборной Франции с Евро-2020 от Швейцарии. Именно Килиан Мбаппе выполнял последний удар в серии послематчевых пенальти, но не сумел переиграть Яна Зоммера. Голкипер отразил мяч и вывел свою команду в четвертьфинал чемпионата Европы.

Напомним, звездного нападающего ПСЖ также поддержал легендарный Пеле в своем Twitter. Национальная команда Франции на Евро-2020 смогла выйти лидерами из "группы смерти", однако прекратила борьбу уже в первом раунде плей-офф. "Галльские петухи" проиграли Швейцарии, хотя еще за десять минут до конца основного времени владели преимуществом в два мяча.

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