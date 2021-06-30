Політик подякував 22-річному гравцеві за те, що він зробив щеплення від COVID-19, чим показав гарний приклад молоді. Про це повідомляє RMC Sport.

Франція – Швейцарія: Мбаппе перепросив за фатальний пенальті, через який французи вилетіли з Євро-2020

А також висловив підтримку щодо вильоту збірної Франції з Євро-2020 від Швейцарії. Саме Кіліан Мбаппе виконував останній удар в серії післяматчевих пенальті, але не зумів переграти Яна Зоммера. Голкіпер відбив м'яч і вивів свою команду у чвертьфінал чемпіонату Європи.

Нагадаємо, зіркового нападника ПСЖ також підтримав легендарний Пеле у своєму Twitter. Національна команда Франції на Євро-2020 змогла вийти лідерами з "групи смерті", однак припинила боротьбу вже у першому раунді плей-офф. "Галльські півні" програли Швейцарії, хоча ще за десять хвилин до кінця основного часу володіли перевагою у два м'ячі.

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