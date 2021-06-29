Француз исполнял последний удар в серии послематчевых пенальти, но не сумел переиграть Яна Зоммера. Голкипер отбил и вывел в четвертьфинал сборную Швейцарии.

Франция – Швейцария: Мбаппе извинился за роковой пенальти, из-за которого французы вылетели с Евро-2020

Легендарный Пеле решил поддержать Мбаппе в такой сложный момент, разместив обращение к звезде ПСЖ в своем твиттере. "Выше голову Килиан! Завтра первый день нового путешествия", – написал бразилец.

Напомним, что сборная Франции на Евро-2020 смогла выиграть "группу смерти", но прекратила борьбу уже в первом раунде плей-офф. "Галльские петухи" проиграли Швейцарии, хотя еще за десять минут до конца основного времени владели преимуществом в два мяча.

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