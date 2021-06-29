"Трудно перевернуть страницу. Печаль после вылета огромна. Мы не смогли достичь нашей цели. Прошу прощения за это пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился. Будет трудно заснуть. К сожалению, такие риски этого вида спорта, который я очень люблю.

Франция – Швейцария – 3:3 (пенальти – 4:5) – видео голов и обзор матча

Знаю, что вы, фанаты, расстроены. И все же я хочу поблагодарить вас за поддержку и за то, что всегда верили в нас. Сейчас самое важное стать еще сильнее накануне предстоящих испытаний. Мои поздравления и желаю удачи сборной Швейцарии", – написал Мбаппе в своем Instagram.

Отметим, что в послематчевой серии пенальти именно Килиан нереализовал единственный одиннадцатиметровый удар, что позволило Швейцарии сенсационно выбить Францию уже на стадии 1/8 финала Евро-2020.

Швейцария выбила Францию с Евро-2020, победив в серии пенальти – Мбаппе стал антигероем "лотереи"