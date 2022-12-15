Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает активно пиариться на футболе во время ЧМ-2022.

Эммануэль Макрон прилетел в Катар на полуфинал чемпионата мира, в котором Франция играла с Марокко. "Ле Блё" победили и получили после игры поздравления от президента, который потом присоединился к разговору Мбаппе и Хакими.

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Кроме этого, Макрон посетил раздевалку соперников. Он решил похвалить марокканцев за отличный турнир и утешить после проигранного финала. Президент Франции не ограничился общими фразами, а объявил Софьяна Амрабата лучшим хавбеком турнира.

Сборная Франции в воскресенье 18 декабря встретится с Аргентиной в матче за кубок мира. Команда Дидье Дешама может защитить чемпионский титул после победы над Хорватией на ЧМ-2018.

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