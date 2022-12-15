Президент Франції Еммануель Макрон продовжує активно піаритися на футболі під час ЧС-2022.

Еммануель Макрон прилетів у Катар на півфінал чемпіонату світу, в якому Франція грала з Марокко. "Ле Бльо" перемогли і отримали після гри привітання від президента, який згодом приєднався до розмови Мбаппе та Хакімі.

У Франції спалахнули сутички на вулицях після перемоги над Марокко – загинув 14-річний хлопець

Окрім цього, Макрон завітав у роздягальню суперників. Він вирішив похвалити марокканців за чудовий турнір і втішити після програного фіналу. Президент Франції не обмежився загальними фразами, а оголосив Соф'яна Амрабата найкращим хавбеком турніру.

Збірна Франції в неділю, 18 грудня, зустрінеться з Аргентиною в матчі за кубок світу. Команда Дідьє Дешама може захистити чемпіонський титул після перемоги над Хорватією на ЧС-2018.

Франція завершила казку Марокко та вийшла у фінал ЧС-2022: Мбаппе спробує знищити мрію Мессі, а найкращий – Грізманн