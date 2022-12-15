Поединок Франция – Марокко вызвал много беспорядков во французских огородах.

Во французском городе Монпелье вспыхнули столкновения между фанатами Франции и Марокко, сообщает Sky Sports. Не завершилось без трагедии – в результате погиб 14-летний мальчик.

Франция – Марокко – 2:0 – видео голов и обзор матча

Отмечается, что его сбила машина, резко начавшая ехать, когда неизвестные пытались сорвать с нее французские флаги. Автомобиль обнаружили недалеко от места происшествия, полиция проводит расследование.

Франция убедительно победила Марокко (2:0) и вышла в финал ЧМ-2022, где встретится с Аргентиной.

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