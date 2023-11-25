"Почну з того, що на жаль, в Україні та Ізраїлі йде війна. Наші країни показують мужність та боротьбу. Сподіваюся та бачу по обличчях хлопців, що вони готові вийти на поле та боротися.

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Який буде результат – невідомо. Футбол – непередбачуваний вид спорту. Але те, що ми будемо намагатися зіграти, використовуючи наші сильні сторони – це факт.

Чи можна назвати гру проти Маккабі в якомусь сенсі ключовою? Для нас зараз ключові всі ігри – і в Лізі конференцій, і в чемпіонаті. Турнірна таблиця дає нам змогу боротися за єврокубкову весну, а в чемпіонаті треба підніматися вище. Місце, на якому ми зараз перебуваємо – некомфортне для нас, м'яко кажучи. Це місце не відповідає імені Зорі.

Щодо втрат... Судячи з іскор на тренуванні, всі готові боротися та досягати результату", – сказав Коваль на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок Маккабі – Зоря відбудеться у суботу, 25-го листопада, у Сербії. Початок зустрічі о 17:30 за Києвом. Попередня дуель між цими командами завершилась поразкою українців з рахунком 1:3 і коштувала посади Валерію Кривенцову.

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