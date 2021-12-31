Сага вокруг перехода Лиэля Абади в Динамо продолжает набирать обороты, хотя трансфер уже на финальной стадии.

Президент Маккаби Петах-Тиква Амоса Лузон, представляющий интересы игрока, накануне получил предварительную версию договора. Стороны пока решают юридические вопросы.

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Как сообщает Sport1, ожидается, что сумма трансфера составит менее, чем 5 млн евро, как было известно ранее. Таким образом, израильская сторона хочет повысить зарплату футболиста в Динамо (предварительно он должен зарабатывать 400 тысяч евро в год).

Вчера, 30 декабря, отец игрока подтвердил согласование контракта с "бело-синими". Уже на следующей неделе Абада и агент должны прилететь в Киев, а один из представителей клуба останется с игроком в столице на две недели для лучшей адаптации. Сообщается, что игрок может поселиться даже в одном районе со своим соотечественником Манором Соломоном.

К слову, Лиэл в 13 матчах текущего чемпионата Израиля забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Заметим, что атакующий хавбек считается одним из самых больших талантов Маккаби Петах-Тиква.

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